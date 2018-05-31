Милли Меджлис в последнем чтении принял закон "О правах лиц с инвалидностью"

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение (в третьем, заключительном чтении) вынесли новый законопроект "О правах лиц с инвалидностью".

Как сообщает Report, председатель парламентского комитета по вопросам труда и социальной политики Хады Раджабли отметил, что законопроект состоит из 8 глав и 40 статей.

По его словам, документ определяет основы государственной политики в отношении лиц с инвалидностью и задачи государства в области защиты их прав, вопросы устранения всех форм дискриминации в отношении инвалидов, реабилитацию лиц с инвалидностью, их полноценное участие в жизни общества и социальную интеграцию в общество, активное участие в процессе принятия решений по стратегиям и программам и пр.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.

Отметим, что ныне действующий закон "О правах лиц с инвалидностью" принят в 1992 году.