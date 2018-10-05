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    Милли Меджлис утвердил законопроект о наказании лиц, осуществляющих захоронения вне кладбищ

    © Report.az

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса были обсуждены изменения в Кодекс административных проступков.

    Как сообщает Report, в Кодекс добавляется новая статья 516-1 (Нарушение законодательства о правилах управления кладбищами).

    Согласно статье, за не внесение или несвоевременное внесение информации о захоронении в Единый реестр захоронений должностные лица будут штрафоваться на сумму от 100 до 300 манатов.

    За нарушение требований охраны кладбищ, а также санитарно-гигиенических норм во время осуществления захоронений физические лица будут штрафоваться на сумму от 20 до 50 манатов, должностные лица – 500 до 1000 манатов.

    За нарушение требований, касающихся резервации мест под могилы, осуществление захоронений на территориях, где захоронения не разрешены, применяется штраф в размере от 500 до 1000 манатов.

    Проект изменений был принят путем голосования.

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