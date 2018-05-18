Милли Меджлис раскритиковал решение ПАСЕ в связи с Самедом Сеидовым

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Решение принятое в Совете Европы относительно Азербайджана, направлено на нарушение политической стабильности. Самед Сеидов избран мишенью. Его личные качества являются основой для избрания его в качестве мишени. Самед Сеидов достойно представляет Азербайджан. Поэтому они хотят убрать его".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Фазаил Ибрагимли, комментируя вопрос о применении санкций в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в отношении руководителя делегации Азербайджана Самеда Сеидова в ПАСЕ.

Он отметил, что руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ отвечает тем, кто использует двойные стандарты по отношению к Азербайджану.

В своем выступлении депутат Сахиба Гафаров сказала, что санкции ПАСЕ предвзятые, являются давлением на Азербайджан:

"Некоторые организации выступают с ненадлежащими докладами о нашей стране. Могу с уверенностью сказать, что их решение несправедливо, цель - опорочить Азербайджан. В этой организации есть здравомыслящие люди. Естественно, что там есть и предвзято настроенные по отношению к Азербайджану люди".

Председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли отметил, что делегация Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы всегда защищала интересы нашей страны:

"В состав делегации входят профессионалы. Заявляют, что участия Самеда Сеидова в коррупции не было. Но после этого в отношении него применяются санкции. Это не делает чести ПАСЕ. Мы должны еще более решительно продолжать свою деятельность в организации".