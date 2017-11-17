Милли Меджлис принял законопроект, предусматривающий новые полномочия для органов прокуратуры

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на голосование был вынесен законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках.

Как сообщает Report, согласно проекту, органам прокуратуры даются дополнительные полномочия.

В статью 54 (прокурорский надзор при производстве по делам об административных проступках) Кодекса добавляются статьи 538-1.4 (За необоснованный отказ от аккредитации структуры, соответствие которой оценивается соответствующим органом исполнительной власти, должностные лица штрафуются на 300 манатов) и 538-1.6 (За ограничение сферы аккредитации или ликвидацию аттестата аккредитации структуры, соответствие требованиям аккредитации которой оценивается соответствующим органом исполнительной власти, должностные лица штрафуются на 300 манатов).

Предложенное изменение подразумевает передачу прокурору полномочий по принятию решения о начале производства дела по административным правонарушениям, предусмотренным в названных статьях.

Изменение было вынесено на голосование и принято.