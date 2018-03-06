Милли Меджлис принял законопроект, предусматривающий ликвидацию невыплаченных долгов

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсудили законопроект "О регулировании долгов в сфере обязательного государственного социального страхования", подразумевающий ликвидацию невыплаченной части долга по обязательному государственному социальному страхованию.

Как сообщает Report, согласно законопроекту, сумма долга по финансовым санкциям (рассчитанная пеня), примененная за нарушение правил относительно обязательного государственного социального страхования, существующего в системе учета соответствующего органа исполнительной власти с 1 января 2015 года и не выплаченного до 1 апреля 2018 года, полностью стирается.

По проекту этот касается и остатка долгов, о выплате которых принято судебное решение, но которые так и не были выплачены до 1 апреля 2018 года.

Закон вступит в силу 1 апреля.

После обсуждений законопроект был принят.