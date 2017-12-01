Милли Меджлис принял закон, ограничивающий курение сигарет в общественных местах в Азербайджане

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем заключительном чтении был обсужден законопроект "Об ограничении использования табачных изделий".

Как сообщает Report, председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хади Раджабли проинформировал о внесенных в законопроект после второго чтения дополнениях и изменениях.

Закон определяет правовую основу охраны здоровья населения, пропаганду здорового образа жизни, профилактику пристрастия к вредным привычкам и пр.

Согласно законопроекту, не будет разрешаться курение сигарет, кальяна и электронных сигарет в медицинских, научных и образовательных учреждениях, музеях, библиотеках, кинотеатрах, театрах, цирке, выставочных залах, спортивных соревнованиях и других общественных местах.

В законопроекте отмечается, что работодателям предоставлено право на отведение мест для курильщиков на рабочих местах. Каких-либо требований здесь не выдвигается.

Кроме того, муниципалитетам предоставлено полномочие для проведения просветительских мероприятий.

В конце обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.