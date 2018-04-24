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    Милли Меджлис принял закон "О профобразовании"

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в окончательном чтении вынесли на обсуждение законопроект "О профессиональном образовании".

    Как сообщает Report, о проекте проинформировал председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования, академик Иса Габибейли.

    По его словам, законопроект определяет структуру системы профессионального образования в Азербайджане.

    Согласно проекту, учреждениям профобразования планируется выдача бессрочной лицензии.

    После обсуждения законопроекта документ был вынесен на голосование и принят в третьем (окончательном) чтении. 

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