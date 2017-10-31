Милли Меджлис принял проект закона, ограничивающий деятельность представительского института

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект изменений в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", в Гражданский процессуальный и Административно-процессуальный кодексы.
Как сообщает Report, о проекте проинформировал председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.
Он отметил, что согласно проекту, представленному в Милли Меджлис Верховным судом, только близким родственникам физического лица будет разрешено принимать участие в судах в качестве законного представителя.
После обсуждений, сопровождающихся разногласиями между депутатами, проект был вынесен на голосование и принят.
Проект изменений вступит в силу с 1 декабря.
İlkin PirəliАвтор новости
Поделиться в Facebook