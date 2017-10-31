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    Милли Меджлис принял проект закона, ограничивающий деятельность представительского института

    Проект изменений вступит в силу с 1 декабря© Report

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект изменений в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", в Гражданский процессуальный и Административно-процессуальный кодексы.

    Как сообщает Report, о проекте проинформировал председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

    Он отметил, что согласно проекту, представленному в Милли Меджлис Верховным судом, только близким родственникам физического лица будет разрешено принимать участие в судах в качестве законного представителя.

    После обсуждений, сопровождающихся разногласиями между депутатами, проект был вынесен на голосование и принят.

    Проект изменений вступит в силу с 1 декабря.

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