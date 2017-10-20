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    Милли Меджлис принял проект, предусматривающий около 300 изменений в Уголовный кодекс

    В кодекс дополняется наказание в виде ограничения свободы© Report

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании парламента был вынесен на обсуждение направленный президентом Ильхамом Алиевым в Милли Меджлис законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, о проекте, предусматривающем в целом до 300 изменений в Уголовный кодекс, проинформировал председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Али Гусейнли.

    Из кодекса изъяты ряд статей. Путем исключения из Уголовного кодекса составов преступления эти деяния были декриминализированы. Таких деяний 15. Это, в основном, преступления против собственности и совершенные по неосторожности.

    В кодекс дополнено наказание в виде "ограничения свободы". Ограничение свободы и другие подобные меры наказания, в целом, включены в санкции 152 статей.

    Согласно изменениям, 18 преступлений переведены из категории менее тяжких преступлений в категорию не представляющих большой опасности, в то же время, 4 преступления переведены из категории тяжких в категорию менее тяжких преступлений.

    После обсуждений проект был поставлен на голосование и принят. 

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