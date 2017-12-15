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    Милли Меджлис принял проект, предоставляющий ЦИК право наказывать депутатов

    В связи с этим внесено изменение в Избирательный кодекс© Report

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса было рассмотрено предложение о предоставлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) полномочия наказывать депутатов за нарушение правил этического поведения.

    Как сообщает Report, в связи с этим внесено изменение в Избирательный кодекс.

    В изменениях в статью 175 (Принятие решения о лишении мандата депутата Милли Меджлиса) говорится: "При наличии оснований, указанных в пунктах 2, 4, 5, 6 и 7 части I статьи 89 Конституции Азербайджанской Республики, решение о лишении мандата депутата принимается Центральной избирательной комиссией. Решение ЦИК может быть обжаловано в соответствующем суде.

    Проект изменений был вынесен на голосование и принят.

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