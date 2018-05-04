Милли Меджлис принял проект поправок о повышении зарплат депутатов

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен проект поправок в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Как передает Report, на заседании было сообщено, что проект поступил в парламент за подписью президента Ильхама Алиева.

Согласно изменениям в статью 21 (материальное обеспечение депутатов), зарплата спикера ММ будет составлять 2475 манатов (до сих пор 2250 манатов), I вице-спикера 2227 манатов (ранее 2015 манатов), вице-спикера ММ 2103 манатов (ранее 1912.5 манатов), председателей парламентских комитетов 1980 манатов (ранее 1800 манатов), зампредов парламентских комитетов 1 856, рядовых депутатов 1732 маната (ранее 1575 манатов).

По закону, спикер Милли Меджлиса, первый вице-спикер и вице-спикеры, председатели комиссий и их заместители, депутаты обеспечиваются освобожденной от налога суммой в размере 50% от месячной зарплаты для покрытия расходов на выполнение депутатских полномочий. С учетом этой суммы зарплата спикера ММ будет составлять 3712,50 манатов, I вице-спикера 3340,50 манатов, вице-спикера ММ 3154,50 манатов, председателей парламентских комитетов 2970 манатов, зампредов парламентских комитетов 2784, рядовых депутатов 2598 манатов.

Проект изменений был вынесен на голосование и принят. Изменения вступят в силу с 1 мая 2018 года.