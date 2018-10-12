Милли Меджлис принял проект, определяющий наказания за угрозы авиационной безопасности

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлис вынесен на обсуждение проект, определяющий наказания за угрозы авиационной безопасности.

Как сообщает Report, на заседании было отмечено, что в связи с этим в Уголовный кодекс внесена новая статья.

Согласно добавленной статье 270-1 (действия, создающие угрозу авиационной безопасности), в случае применения силы к лицу в ходе авиаперелета или создании угрозы безопасности судну в результате применения этой силы предусмотрено взыскание штрафа в размере от 500 до 1000 манатов, исправительные работы сроком до 1 года, ограничение свободы сроком до 6 месяцев или лишение свободы сроком до 6 месяцев.

Передача заведомо ложных сведений на борт самолета во время полета, умышленное, незаконное уничтожение, повреждение или вмешательство в работу аэронавигационного оборудования судна, создание угрозы безопасности судна во время полета предусмотрено возмещение ущерба в одно- или троекратном размере, исправительные работы сроком до двух лет, ограничение или лишение свободы на 1 год.

При совершении преступных деяний, повлекших за собой умышленное, незаконное уничтожение или нанесение ущерба оборудованию и устройствам аэропорта, умышленное уничтожение или нанесение значительного ущерба вышедшим из эксплуатации самолетам в аэропорту, умышленное нарушение работы служб аэропорта и создание угрозы безопасности аэропорта предусмотрено возмещение ущерба в двух- и четырехкратном размере, ограничение свободы сроком от 3 до 5 лет или лишение свободы от 3 до 6 лет.

В случае совершения преступных деяний, повлекших за собой умышленное уничтожение эксплуатируемых самолетов, или умышленное нанесение им ущерба, приведшего к выводу их из строя или создающих угрозу безопасности полета предусмотрено взыскание штрафа в трех- и пятикратном размере от суммы ущерба, или же лишение свободы от 3 до 8 лет.

За установку на борту эксплуатируемого самолета или создание условий для размещения на борту самолета устройств или веществ, способных уничтожить самолет или нанести ему ущерб, создающий угрозу безопасности авиаперелета, будет грозить лишение свободы сроком от 10 до 14 лет.

В кодекс добавлена статья 219-2 (деяния, создающие угрозу безопасности расположенным в море стационарным платформам). Согласно статье, умышленное незаконное размещение установки или вещества на стационарной платформе, которые могут привести к ущербу, грозящему уничтожением или безопасности стационарной платформы, или другие действия с целью размещения подобных установок или веществ на стационарной платформе наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

За умышленное незаконное причинение ущерба, способного уничтожить или грозящего безопасности стационарной платформы, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Умышленный незаконный захват или контроль над стационарной платформой с применением насилия, с угрозой насилия или путем другого какого-либо запугивания наказывается лишением свободы на срок от 8 до 10 лет.

Отмечается, что в данной статье под "стационарной платформой" подразумевается постоянный укрепленный на дне моря искусственный остров, или строение или установка, используемые в целях разведки или разработки природных ресурсов, либо в иных экономических целях.

Проект изменений был принят путем голосования.