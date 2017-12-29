 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Милли Меджлис принял новый закон "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики"

    Законопроект состоит из 5-ти глав и 16-ти статей© Report

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение в третьем, окончательном чтении вынесли новый законопроект "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, законопроект состоит из 5-ти глав и 16-ти статей.

    Настоящий закон регулирует вопросы назначения, управления и военного строительства Вооруженных сил Азербайджанской Республики в соответствии с пунктом 18 статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, а также определяет правовые основы деятельности и основные обязанности Вооруженных сил.

    После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi