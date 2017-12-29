Милли Меджлис принял новый закон "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики"

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Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение в третьем, окончательном чтении вынесли новый законопроект "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, законопроект состоит из 5-ти глав и 16-ти статей.

Настоящий закон регулирует вопросы назначения, управления и военного строительства Вооруженных сил Азербайджанской Республики в соответствии с пунктом 18 статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, а также определяет правовые основы деятельности и основные обязанности Вооруженных сил.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.