Милли Меджлис принял конституционные законопроекты о флаге, гербе и гимне

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса вынесли на обсуждение конституционные законопроекты "Об утверждении описания Государственного флага Азербайджанской Республики", "Об утверждении описания Государственного герба Азербайджанской Республики" и "Об утверждении музыки и текста Государственного гимна Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, по законопроекту "Об утверждении описания Государственного флага Азербайджанской Республики", флаг представляет собой триколор голубого, красного и зеленого цветов, расположенных горизонтально, соотношение сторон которого - 1:2. В середине красной полосы размещены полумесяц и восьмиконечная звезда. Полумесяц и звезда - белого цвета.

По законопроекту "Об утверждении описания Государственного герба Азербайджанской Республики", государственный герб АР представляет собой восточный щит, на котором расположена дуга, сплетённая из двух ветвей дуба и двух пшеничных колосьев. На щите на фоне цветов Государственного флага Азербайджана изображена восьмиконечная звезда, посередине которой горит огонь.

В законопроекте "Об утверждении музыки и текста Государственного гимна Азербайджанской Республики" закреплено утвердить как Государственный гимн Азербайджанской Республики "Азербайджанский марш", музыка которого принадлежит Узеиру Гаджибекову, слова - Ахмеду Джаваду.

Все три законопроекта были приняты путем голосования.