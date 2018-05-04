Милли Меджлис принял годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми Азербайджана, первый заместитель министра внутренних дел Вилаят Эйвазов выступил с годовым отчетом по 2017 году.

Как сообщает Report, после выступления В.Эйвазова с отчетом, депутаты обсудили документ.

После обсуждений отчет поставили на голосование и приняли.

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Междлиса Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми Азербайджана, первый заместитель министра внутренних дел Вилаят Эйвазов выступает с годовым отчетом по 2017 году.

Как сообщает Report, по словам В.Эйвазова, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в 2017 году Главным управлением по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел, выявлены 142 факта, связанные с торговлей людьми, 6 – с принудительным трудом, 26 - незаконными действиями с документами, обезврежены 8 преступных группировок в составе 17 человек, установлены 71 человек (66 женщин и 5 мужчин), ставшие жертвами указанных преступлений.

После представления В.Эйвазовым отчета, депутаты приступят к обсуждениям.