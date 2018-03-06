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    Милли Меджлис принял 13 вопросов в едином пакете

    © Report

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в едином пакете были обсуждены 13 вопросов. 

    Как сообщает Report, это - проекты поправок в законы "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмане)", "О прохождении службы в органах чрезвычайных ситуаций", "О госслужбе", "О прожиточном минимуме", "О Конституционном суде", "О судах и судьях", "О социальном страховании", "О прохождении службы в органах прокуратуры", "О прохождении службы в органах юстиции", "О статусе депутата Милли Меджлиса" и "О социальных пособиях", а также изменения в "Положение о прохождении службы в органах миграции" и Избирательный Кодекс.  

    Председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли отметил, что проекты поправок носят характер приведения законов в соответствие. 

    Проекты поправок были выставлены на голосование и приняты.

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