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    Милли Меджлис одобрил прием победителей олимпиад в вузы вне конкурса

    Bakı. 12 июня. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсудили проект изменений в закон "Об образовании".

    Как сообщает Report, информацию в связи с проектом дал председатель комитета науки и образования Иса Хабиббейли.

    Согласно добавлению в пункт 14 статьи 19 (общее образование) закона, проживающие на территории общеобразовательного учебного заведения учащиеся будут приниматься в него в первую очередь. Прием в общеобразовательные учебные заведения, переход в другой класс и т.д. будут утверждаться соответствующим органом исполнительной власти.

    В новой редакции дан пункт 5 статьи: победители международных предметных олимпиад принимаются в вузы вне конкурса по любой специальности, победители республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований высокого уровня – по соответствующим специальностям.

    Согласно изменению, в Азербайджане по обращению родителей или законных представителей,  в школу будут приниматься дети, которым 6 лет исполнилось до конца каждого календарного года.

    Согласно пункту 11 статьи 19 закона (общее образование), начальное образование в Азербайджане начинается с 6 лет. В пункт добавляется второе предложение. Согласно изменению, по обращению родителей или законных представителей, в школу будут приниматься дети, которым 6 лет исполнилось до конца каждого календарного года.

    Другим изменением отменен пункт 12. Согласно этому пункту, по желанию родителей или других законных представителей детей, образовательное учреждение могло в установленном соответствующим органом исполнительной власти порядке принять детей с особыми способностями и в более раннем возрасте

    Проект изменений был принят путем голосования.

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