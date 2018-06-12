Милли Меджлис одобрил прием победителей олимпиад в вузы вне конкурса

Bakı. 12 июня. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсудили проект изменений в закон "Об образовании".

Как сообщает Report, информацию в связи с проектом дал председатель комитета науки и образования Иса Хабиббейли.

Согласно добавлению в пункт 14 статьи 19 (общее образование) закона, проживающие на территории общеобразовательного учебного заведения учащиеся будут приниматься в него в первую очередь. Прием в общеобразовательные учебные заведения, переход в другой класс и т.д. будут утверждаться соответствующим органом исполнительной власти.

В новой редакции дан пункт 5 статьи: победители международных предметных олимпиад принимаются в вузы вне конкурса по любой специальности, победители республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований высокого уровня – по соответствующим специальностям.

Согласно изменению, в Азербайджане по обращению родителей или законных представителей, в школу будут приниматься дети, которым 6 лет исполнилось до конца каждого календарного года.

Согласно пункту 11 статьи 19 закона (общее образование), начальное образование в Азербайджане начинается с 6 лет. В пункт добавляется второе предложение. Согласно изменению, по обращению родителей или законных представителей, в школу будут приниматься дети, которым 6 лет исполнилось до конца каждого календарного года.

Другим изменением отменен пункт 12. Согласно этому пункту, по желанию родителей или других законных представителей детей, образовательное учреждение могло в установленном соответствующим органом исполнительной власти порядке принять детей с особыми способностями и в более раннем возрасте

Проект изменений был принят путем голосования.