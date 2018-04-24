Милли Меджлис одобрил отчет Омбудсмена - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) Эльмира Сулейманова представила годовой отчет за минувший год на тему "Ситуация в области обеспечения прав и свобод человека в Азербайджане".

Как сообщает Report, после обсуждений отчет был вынесен на голосование и принят.

*** 12:31

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Омбудсмен Эльмира Сулейманова выступает с годовым отчетом за минувший год на тему "Ситуация в области обеспечения прав и свобод человека в Азербайджане".

Как сообщает Report, Э.Сулейманова предоставила информацию о проделанной в прошлом году работе в данной области, затронув в том числе и негативные аспекты.

Омбудсмен выступила с предложениями по решению проблем. После завершения слушаний, состоятся обсуждения отчета.