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    Милли Меджлис одобрил отчет Омбудсмена - ОБНОВЛЕНО

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    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) Эльмира Сулейманова представила годовой отчет за минувший год на тему "Ситуация в области обеспечения прав и свобод человека в Азербайджане".

    Как сообщает Report, после обсуждений отчет был вынесен на голосование и принят.

    *** 12:31

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Омбудсмен Эльмира Сулейманова выступает с годовым отчетом за минувший год на тему "Ситуация в области обеспечения прав и свобод человека в Азербайджане".

    Как сообщает Report, Э.Сулейманова предоставила информацию о проделанной в прошлом году работе в данной области, затронув в том числе и негативные аспекты.

    Омбудсмен выступила с предложениями по решению проблем. После завершения слушаний, состоятся обсуждения отчета.

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