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    Милли Меджлис одобрил кандидатуру Новруза Мамедова на пост премьера - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Милли Меджлис на проходившем сегодня пленарном заседании одобрил кандидатуру Новруза Мамедова на пост премьер-министра Азербайджанской Республики.

    *** 12:11 

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, посвященное обсуждению кандидатуры помощника президента Азербайджанской Республики по внешнеполитическим вопросам, завотделом Новруза Мамедова на пост премьер-министра Азербайджана.

    Как сообщает Report, председательствует на заседании Октай Асадов.

    Согласно статье 109-й (Полномочия президента Азербайджанской Республики) Конституции АР,  президент с согласия Милли Меджлиса назначает на должность премьер-министра Азербайджанской Республики.

    Напомним, что с 1996 года премьером страны был Артур Расизаде.

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