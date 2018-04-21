Милли Меджлис одобрил кандидатуру Новруза Мамедова на пост премьера - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Милли Меджлис на проходившем сегодня пленарном заседании одобрил кандидатуру Новруза Мамедова на пост премьер-министра Азербайджанской Республики.

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Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, посвященное обсуждению кандидатуры помощника президента Азербайджанской Республики по внешнеполитическим вопросам, завотделом Новруза Мамедова на пост премьер-министра Азербайджана.

Как сообщает Report, председательствует на заседании Октай Асадов.

Согласно статье 109-й (Полномочия президента Азербайджанской Республики) Конституции АР, президент с согласия Милли Меджлиса назначает на должность премьер-министра Азербайджанской Республики.

Напомним, что с 1996 года премьером страны был Артур Расизаде.