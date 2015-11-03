МИД: У БДИПЧ ОБСЕ и некоторых других кругов нет никакого основания высказывать свое мнение о прошедших в Азербайджане выборах

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Местные и иностранные миссии наблюдателей на выборах в Милли Меджлис Азербайджана 5-го созыва, в том числе миссия наблюдателей ПАСЕ подтвердили, что выборы проведены свободно, демократически и прозрачно, они отразили волю избирателей, а процесс подготовки к выборам и процесс голосования были организованы профессионально и на высоком техническом уровне. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что избирательный процесс протекал согласно Избирательному кодексу, и ЦИК и наблюдатели не выявили никаких нарушений законодательства в его ходе.

"Кандидатам были созданы все необходимые условия для проведения свободной агитационной кампании", - отмечается в заявлении МИД.

За выборами наблюдали более 500 иностранных и более 63 тыс. местных наблюдателей. Среди иностранных наблюдателей были представители более 40 международных организаций из 27 стран, в том числе наблюдатели ПАСЕ, СНГ, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, ГУАМ, ОИС, ОЧЭС ПА и ТюркПА.

"Местные СМИ освещали выборы без необходимости какой-либо регистрации или аккредитации. 42 представителя 27 зарубежных СМИ получили аккредитацию на освещение выборов".

В заявлении отмечается, что 25 июля МИД Азербайджана направил БДИПЧ ОБСЕ приглашение наблюдать за выборами в Милли Меджлис. "Однако БДИПЧ ОБСЕ под давлением некоторых кругов и в нарушении своего мандата принял одностороннее решение не направлять наблюдательную миссию на парламентские выборы в Азербайджан".

"У БДИПЧ ОБСЕ нет полномочий принимать подобное решение в одностороннем порядке. Бюро согласно своему мандату должно оказывать техническую поддержку организации выборов странам-членам организации.

"После подобного серьезно нарушающего мандат, предвзятого и непрофессионального отношения со стороны БДИПЧ ОБСЕ и некоторых других кругов нет никакого основания высказывать свое мнение о прошедших в Азербайджане выборах", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Азербайджанский народ принял участие в этих выборах, свободно реализовав свое избирательное право и выразив свою волю. Лишь воля азербайджанских избирателей, их активность и отданные ими голоса определяют результат выборов и их легитимность", - подчеркивает МИД.