​МИД: Результаты выборов в Азербайджане определят свободная воля и голос народа

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "Выборы - важный компонент демократического процесса в каждой стране. Кто бы что бы ни говорил, результаты выборов в Азербайджане определят свободная воля, активное участие и голос народа".

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х,Гаджиев прокомментировал статью комиссара Евросоюза по правам человека Нильса Муйжниекса от 28 октября 2015 об Азербайджане, подчеркнув, что она не отражает нынешние реалии и не дает правдивую информацию о предвыборной ситуации в стране: "В статье Муйжниекс заранее высказывает мнение о результатах предстоящих 1 ноября в Азербайджане выборов, по которым еще нет официальных результатов. Он пытается говорить от имени электората Азербайджана численностью свыше 5 млн. человек и 1200 кандидатов.

Правительство Азербайджанской Республики предприняло все меры для проведения свободных, открытых и прозрачных выборов. Предстоящие выборы будут отслеживать свыше 500 наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Евросоюза, Организации исламского сотрудничества, Содружества независимых государств, Организации черноморского экономического сотрудничества и других международных организаций, а также свыше 60 тыс. местных наблюдателей.

Политическое заявление Нильса Муйжниекса о том, что "со дня приобретения Азербайджаном независимости в 1991 году все проводимые выборы сопровождались нарушениями закона" расценивается как неуважение к принимавшим участие в этих выборах кандидатам и наблюдателям.

Автор также пытается связать с избирательным процессом аресты некоторых лиц, проводимые на основании судебного решения. Это совершенно не связанные друг с другом вопросы. Интересно, что, говоря об отдельных уголовных делах, Муйжниекс не затрагивает вопрос массового нарушения прав свыше миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Эти люди подверглись кровавой этнической чистке в результате агрессии Армении в отношении Азербайджана.

Его заявление о "международной изоляции Азербайджана" не выдерживает никакой критики. Азербайджан продолжает оставаться активным и ответственным членом международного сообщества.

Выборы - важный компонент демократического процесса в каждой стране. Кто бы что ни говорил, результаты выборов в Азербайджане определит свободная воля, активное участие и голос народа".