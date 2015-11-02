Международный наблюдатель: В ходе выборов созданы все условия

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В ходе выборов были созданы все условия для работы международных наблюдателей и процесса голосования.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель CAPDI (The Centrist Asia Pacific Democrats International) Эрвин Акса.

"Выборы прошли справедливо, мирно, без инцидентов, в демократических условиях. Были созданы все условия для работы международных наблюдателей, возможности голосования, работы СМИ", - подчеркнул он.

По его словам, CAPDI высоко оценили компетентность и профессионализм членов избирательных комиссий.

"Хотим отметить, что большинство членов избирательных комиссий, представителей кандидатов, партий были представлены женщинами, что показывает, насколько азербайджанское общество придает значение участию женщин в общественной жизни, что может стать примеров для многих.

Считаем, что результаты выборов являются победой демократии", - отметил он.