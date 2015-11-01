Международный наблюдатель: ЦИК сделал все, чтобы выборы прошли четко и организовано

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Выборы проходят очень спокойно. ЦИК Азербайджана сделал все, чтобы выборы прошли четко и организовано".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил замглавы комитета Госдумы России по делам СНГ Казбек Тайсаев.

Замглавы комитета Госдумы России отметил достаточно высокую явку избирателей, которая наблюдается на данный момент.

К.Тайсаев находится в Азербайджане в составе делегации депутатов нижней палаты парламента России.