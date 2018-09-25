Международная конференция на тему "Роль Милли Меджлиса в претворении в жизнь целей устойчивого развития" прошла в Баку

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Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе проведена международная конференция на тему "Роль Милли Меджлиса в претворении в жизнь целей устойчивого развития".

Как сообщает Report, в конференции приняли участие члены комитета ММ по аграрной политике, резидент-координатор ООН Гулам Исагзаи, заместитель министра экономики Севиндж Гасанова, заместитель министра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов, глава офиса партнерства и координирования ФАО в Азербайджане Мелек Чакмак, другие депутаты и представители ФАО.

Участники мероприятия в своих выступлениях говорили о нынешней ситуации в Азербайджане, Они подчеркнули, что в стране развилась сельскохозяйственная сфера. Было отмечено, что развитие ненефтяного сектора является одним из самых приоритетных направлений политики руководства страны.

На конференции депутаты Милли Меджлиса выдвинули ряд предложений