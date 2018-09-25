 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Международная конференция на тему "Роль Милли Меджлиса в претворении в жизнь целей устойчивого развития" прошла в Баку

    Депутаты Милли Меджлиса выдвинули ряд предложений
    © Report

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе проведена международная конференция на тему "Роль Милли Меджлиса в претворении в жизнь целей устойчивого развития".

    Как сообщает Report, в конференции приняли участие члены комитета ММ по аграрной политике, резидент-координатор ООН Гулам Исагзаи, заместитель министра экономики Севиндж Гасанова, заместитель министра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов, глава офиса партнерства и координирования ФАО в Азербайджане Мелек Чакмак, другие депутаты и представители ФАО.

    Участники мероприятия в своих выступлениях говорили о нынешней ситуации в Азербайджане, Они подчеркнули, что в стране развилась сельскохозяйственная сфера. Было отмечено, что развитие ненефтяного сектора является одним из самых приоритетных направлений политики руководства страны.

    На конференции депутаты Милли Меджлиса выдвинули ряд предложений

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi