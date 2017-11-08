 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Меняется положение в связи с входом избирателей на участок

    Вносится еще одно изменение в Избирательный кодекс© Report.az

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Предлагается исключить из законодательства пункт, в котором говорится, что один член участковой избирательной комиссии должен, стоя у входа на избирательный участок, проверять удостоверения избирателей, удостоверения личности граждан или другие документы, подтверждающие их личность.

    Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в Избирательный кодекс.

    Так, пункт 104.7 (Один член участковой избирательной комиссии должен, стоя у входа на избирательный участок, проверять удостоверения избирателей, удостоверения личности граждан или другие документы, подтверждающие их личность) кодекса исключается из законодательства.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi