​Мазахир Панахов выступил на заседании Конституционного суда

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Конституционного суда председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов дал информацию о процессе подготовки к выборам в Милли Меджлис 1 ноября и ходе избирательного процесса.

Как сообщает Report, он отметил, что были предприняты все шаги в рамках закона по обеспечению прозрачности выборов.

Председатель ЦИК отметил, что в избирательном марафоне приняли участие 15 политических партий: "В парламентских выборах участвовали 767 человек". Он подчеркнул, что для кандидатов были созданы все условия для проведения агитационной кампании и за этим процессом наблюдали местные и иностранные наблюдатели: "Предвыборная агитация проводилась в соответствии с требованиями Избирательного кодекса".

М.Панахов отметил, что за процессом выборов наблюдали 66 тыс. местных наблюдателей: "Кроме того, за процессом выборов наблюдали около 500 наблюдателей из различных стран мира. В день выборов в 1000 пунктах были установлены веб-камеры, что сыграло важную роль в обеспечении прозрачности выборов. Избиратели проявили большую активность в день выборов".