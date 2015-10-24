Мазахир Панахов: На избирательных участках для инвалидов должны быть установлены пандусы

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ На избирательных участках для инвалидов должны быть установлены пандусы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Он отметил, что сначала должны быть уточнены списки инвалидов: "Для них на избирательных участках должны быть установлены пандусы. Все участки должны быть готовы к голосованию инвалидов, так как некоторые из них хотят голосовать на участках. Поэтому должны быть созданы условия для голосования людей с ограниченными физическими возможностями".

Заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов заявил, что пандусы должны быть установлены на участках с наибольшим количеством инвалидов.

Отметим, что 1 ноября в Азербайджане пройдут парламентские выборы.