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    ​Мазахир Панахов: Распечатка избирательных бюллетеней завершится завтра

    Председатель ЦИК: С 22 октября приступят к раздаче бюллетеней в избирательные округа

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Распечатка избирательных бюллетеней завершится завтра".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

    По его словам, с 22 октября приступят к раздаче бюллетеней в окружные избирательные комиссии.

    Председатель ЦИК отметил об отсутствии на местах проблем с хранением бюллетеней: "Бюллетени должны быть розданы в избирательные участки за три дня до дня голосования".

    Отметим, что 1 ноября в Азербайджане пройдут парламентские выборы.  

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