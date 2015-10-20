​Мазахир Панахов: Распечатка избирательных бюллетеней завершится завтра

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Распечатка избирательных бюллетеней завершится завтра".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

По его словам, с 22 октября приступят к раздаче бюллетеней в окружные избирательные комиссии.

Председатель ЦИК отметил об отсутствии на местах проблем с хранением бюллетеней: "Бюллетени должны быть розданы в избирательные участки за три дня до дня голосования".

Отметим, что 1 ноября в Азербайджане пройдут парламентские выборы.