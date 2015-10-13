Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов прокомментировал вопрос отзыва подписей избирателями, отданных за кандидатов в депутаты.

Как сообщает Report, по словам М.Панахова, у некоторых граждан подписи собираются под предлогом проведения водопровода: "Это не означает, что кандидат обманул избирателя. В кампании по сбору подписи участвуют различные люди”.

Он отметил, что избирателей обманывает не кандидат, а лица, собирающие подписи: "Избиратели после выяснения истины обращаются в окружные избирательные комиссии и отказываются от своих подписей".