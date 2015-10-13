 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мазахир Панахов прокомментировал вопрос отзыва подписей избирателями

    Это не означает, что кандидат обманул избирателя

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов прокомментировал вопрос отзыва подписей избирателями, отданных за кандидатов в депутаты. 

    Как сообщает Report, по словам М.Панахова, у некоторых граждан подписи собираются под предлогом проведения водопровода: "Это не означает, что кандидат обманул избирателя. В кампании по сбору подписи участвуют различные люди”.

    Он отметил, что избирателей обманывает не кандидат, а лица, собирающие подписи: "Избиратели после выяснения истины обращаются в окружные избирательные комиссии и отказываются от своих подписей". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi