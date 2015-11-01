​Мазахир Панахов: Предварительные результаты выборов в Милли Меджлис будут обнародованы около 12 часов ночи

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Предварительные результаты выборов в Милли Меджлис будут обнародованы около 12 часов ночи".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявил председатель Центризбиркома (ЦИК) Мазахир Панахов.

Обратившись к представителям СМИ он попросил, чтобы все происходящее во время избирательного процесса правдиво доводилось до внимания общественности.

Председатель ЦИК также коснулся пользователей соцсетей: "Я также слежу за их деятельностью. Им нужно знать, что их действия должны соответствовать законодательству".