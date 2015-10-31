​Мазахир Панахов: Подготовка к выборам идет в соответствии с календарным планом

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Подготовка к выборам идет в соответствии с календарным планом Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции 31 октября председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов сообщил, что созданы все условия для голосования свыше 5 млн. избирателей: "Всего за 125 мест в парламент будут бороться 767 кандидатов, более половины из них представляют политические партии. Кандидаты представляют 15 партий и избирательный блок "Азадлыг".

По его словам, максимальное число кандидатов в одном округе составило 12 человек, минимальное - три. На избирательных участках установлено свыше 1000 веб-камер.

Он отметил, что более 66 тыс. наблюдателей прошли регистрацию, для них созданы все условия. Среди наблюдателей представители влиятельных международных организаций.

М.Панахов добавил, что exit poll будут проводить 2 местные и 2 иностранные организации.