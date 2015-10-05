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    Мазахир Панахов: Нельзя сбивать с толку общественность

    До сегодняшнего дня зарегистрировано 1 054 кандидата в депутаты

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Решения, вынесенные Центральной избирательной комиссией, основаны на законодательстве и справедливые".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

    Он отметил, что ЦИК старается принимать положительные решения в связи с кандидатами в депутаты: "В Азербайджане существует прозрачная избирательная среда. Мы стараемся, чтобы все было на основе законодательства. Однако некоторые пытаются по-другому истолковывать наши решения. Подобными действиями нельзя сбивать общественность с толку".

    М.Панахов заявил, что до сегодняшнего дня зарегистрировано 1 054 кандидата в депутаты.

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