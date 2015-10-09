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    ​Мазахир Панахов: Мы никого не пытаемся наказать и создаем равные условия

    Председатель ЦИК: Кандидаты также должны соблюдать требования закона

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Пусть нас не заставляют принимать какие-либо меры в отношении кандидатов в депутаты. Следует учитывать, что здесь есть заинтересованные стороны".

    По сообщению Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

    По его словам, получившие регистрацию кандидаты должны вести себя в соответствии с требованиями закона, в противном случае будут приняты соответствующие меры наказания: "Мы никого не пытаемся наказать и создаем равные условия. Однако и кандидаты должны соблюдать требования закона". 

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