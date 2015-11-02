​Мазахир Панахов: Исключая произошедшее в двух округах, избирательный процесс прошел совершенно нормально

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Часть кандидатов, являющихся лидерами по итогам голосования на парламентских выборах, представляют 10 политических партий. Среди кандидатов-лидеров 124 имеют высшее образование, один - среднее специальное".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на пресс-конференции, посвященной итогам голосования на парламентских выборах.

Он отметил, что в ЦИК не поступало обращений, которые могли бы бросить тень на выборы: "Однако поступило одно обращение, которое будет рассмотрено сегодня. Исключая произошедшее в Хатаинском третьем избирательном округе №35 и Тертерском избирательном округе №95, избирательный процесс прошел совершенно нормально. За процессом голосования наблюдали представители международных организаций. Основным здесь является мнение азербайджанской общественности, если они довольны, то выборы прошли нормально".

М.Панахов сообщил, что посредством установленных на участках веб-камер сделано 200 тыс. просмотров.