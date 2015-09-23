​Мазахир Панахов: До сих пор зарегистрирована кандидатура в депутаты 111 человек

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ "Для участия в парламентских выборах до сих пор в избирательные округа обратились 1283 человека. Кандидатура 543 человек выдвинута политическими партиями, 57 - блоком "Азадлыг-2015", 3-х - инициативными группами, а 680 выдвинули кандидатуру по собственной инициативе. Утверждено выдвижение кандидатуры 1127 лиц".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

По его словам, 1014 выдвинувших кандидатуры лиц получили подписные листы: "270 человек уже вернули подписные листы. Кандидатура в депутаты 111 из них зарегистрирована".

Как отметил председатель ЦИК, регистрацию прошли 102 наблюдателя, 10 из которых зарегистрированы на основе обращений НПО, 91 - по собственной инициативе, а один - на основе специального разрешения.

Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут 1 ноября.