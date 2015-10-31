​Мазахир Панахов: Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не имеет права отказываться от наблюдений за выборами

Баку. 31 октября. REPORT. AZ / "Некоторые иностранные наблюдатели предпринимают шаги в соответствие со своими интересами и по заказу".

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции 31 октября председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК сообщил, что избиратели должны проявить гражданскую позицию для того, чтобы формирование об Азербайджане отрицательного мнения было пресечено.

Он также выразил отношение к отказу Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) наблюдать за выборами: "Когда Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека приглашают наблюдать за выборами, они не имеют права отказываться, потому что эта структура создана с целью наблюдения за выборами в странах-участниках".

Председатель ЦИК также сообщил, что стороны должны выполнять свои функции: "Независимые организации могут отказаться приехать. Однако наблюдение за выборами входит в обязанности БДИПЧ. Если бы такое решение было принято в отношении какой-либо европейской страны, их бы принудили наблюдать за выборами".

М.Панахов считает, что в таком шаге организации заинтересованы определенные силы.