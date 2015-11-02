Либерман: Решение БДИПЧ в отношении Азербайджана - необъективное мнение и предвзятый подход

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Все что происходит в отношении Азербайджана – необъективное мнение и предвзятый подход. Это, к сожалению, часть нашей повседневной жизни на международной арене".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам экс-глава МИД Израиля, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, возглавлявший наблюдательную миссию от своей страны, комментируя отказ БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдательную миссию на парламентские выборы в Азербайджан.

А. Либерман отметил, что, по его мнению, Израиль также сталкивается с двойными стандартами и несправедливостью со стороны ОБСЕ. "Мы никогда не слышали протестов со стороны ОБСЕ, правозащитников по поводу демократических норм в Саудовской Аравии".