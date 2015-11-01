Координатор группы наблюдателей от МПА СНГ: Выборы в Азербайджане хорошо организованы

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Мы ознакомились с работой участка. Все хорошо и комфортно организовано, многие детали учтены".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил координатор группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

По его словам, наблюдатели подробно ознакомились с подготовкой 2-го участка Сабаильского избирательного округа №29, провели беседы с наблюдателями, членами избирательной комиссии.

Л.Слуцкий отметил, что наблюдатели МПА СНГ в составе миссии СНГ сегодня в течении дня будут наблюдать за процессом голосования на избирательных участках Баку и его окрестностей.

В состав группы входят депутаты, представители высших законодательных органов власти шести государств – участников МПА СНГ (Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана), а также сотрудники Секретариата Совета МПА. Общее число членов группы наблюдателей МПА СНГ составляет 21 человек.