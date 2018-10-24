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    Конкретизирован запрет, связанный с рекламой и стимулированием табачных изделий

    Вносятся изменения в закон Об ограничении использования табачных изделий

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане конкретизирован запрет, связанный с рекламой и стимулированием табачных изделий. 

    Как сообщает Report, в закон "Об ограничении использования табачных изделий" вносятся изменения. 

    В соответствии со статьей 14 закона (запрещение рекламы и стимулирования продажи табака) запрещается открытая реклама табачных изделий и процесса использования табака в эфире программ, по кабельному вещанию, в теле- и видеофильмах, театральных спектаклях, радио- и телепрограммах, предусмотренных для детей аудиовизуальных произведениях и пр. Согласно внесенным в статью дополнениям, реклама табака в целях пропаганды запрещается. 

    Проект изменений вынесут на обсуждение на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса. 

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