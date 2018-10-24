Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане конкретизирован запрет, связанный с рекламой и стимулированием табачных изделий.

Как сообщает Report, в закон "Об ограничении использования табачных изделий" вносятся изменения.

В соответствии со статьей 14 закона (запрещение рекламы и стимулирования продажи табака) запрещается открытая реклама табачных изделий и процесса использования табака в эфире программ, по кабельному вещанию, в теле- и видеофильмах, театральных спектаклях, радио- и телепрограммах, предусмотренных для детей аудиовизуальных произведениях и пр. Согласно внесенным в статью дополнениям, реклама табака в целях пропаганды запрещается.

Проект изменений вынесут на обсуждение на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса.