Комитеты Милли Меджлиса обсуждают ежегодный отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе проходит совместное заседание парламентского комитета по правам человека и комитета по правовой политике и государственному строительству.

Как сообщает Report, на заседании обсуждается годовой отчет Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми на 2017 год.

На заседании также присутствует начальник отдела Главного управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел Илькин Гурбанов.

Напомним, что ожидается вынесение отчета на обсуждение на предстоящем 4 мая пленарном заседании парламента и принятие документа.