Количество зарегистрированных в Азербайджане кандидатов в депутаты достигло 1190 человек

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Зарегистрирована кандидатура в депутаты 1190 человек, желающих участвовать на парламентских выборах в Азербайджане, которые пройдут 1 ноября.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

Кандидатура 263 из них выдвинута политическими партиями, 15 - избирательным блоком "Azadlıq-2015", двоих - инициативными группами, а 910 человек баллотируются по собственной инициативе.

На заседании также были рассмотрены несколько жалоб, поступивших в ЦИК в связи с отказом в регистрации некоторых кандидатов. Решение ОИК по одному из них было отменено и иск был удовлетворен. 4 заявления не были удовлетворены и решение ОИК оставлено в силе.