Кандидат в депутаты от партии "Мусават" обратился к руководству партии

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Член Дивана партии "Мусават", кандидат в депутаты от 115-го Шекинского сельского второго избирательного округа Икрам Исрафил обратился к руководству партии в связи с решением "Мусават" приостановить участие на парламентских выборах 1 ноября.

Как сообщает Report, И.Исрафил отметил, что Диван партии "Мусават" должен учесть встречи и данные людям обещания в ходе его предвыборной агитационной кампании: "Вам известно о кампании и встречах в избирательном округе, кандидатом от которого я являюсь. Мы проводили также встречи и в селах, расположенных в 80 км от Шеки. Побывали у 10 тыс. семей на территории округа. Обещали людям решить их проблемы. Эти люди ожидают выборы, чтобы проголосовать за меня. Конечно, указанные в решении Дивана партии вопросы остаются нерешенными. Надеюсь, что на сегодняшнем заседании Меджлиса партии будут учтены вопросы, указанные мною выше, а также другие вопросы".

В заявлении Report заместитель лидера партии "Мусават" Эльман Фаттах сообщил, что сегодня заседание Дивана не состоится: "Заседание пройдет на следующей неделе".

Напомним, что Диван партии "Мусават" принял решение об отказе от участия на парламентских выборах и отозвал своих кандидатов. Партия "Мусават" обратилась в ЦИК о приостановлении участия в выборах и изъятии имен кандидатов из бюллетеней. Однако обращение в ЦИК не было принято. Было отмечено, что отзыв кандидатов возможен за 10 дней до выборов. Руководство партии признало данное решение ЦИК необоснованным.