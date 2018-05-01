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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ К 100-летию АДР учреждена медаль.

Как сообщает Report, законопроект о поправках в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" был вынесен на рассмотрение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса. Согласно поправкам, учреждена юбилейная медаль "Азербайджанская Демократическая Республика – 100 (1918-2018)".

Этой медали могут быть удостоены граждане Азербайджана, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся наследниками лидеров АДР, те, кто имеет особые заслуги в изучении и пропаганде наследия АДР, отстаивании и развитии независимости Азербайджана, общественно-политической жизни страны.

Медаль диаметром 40 мм будет изготовлена из бронзы, позолочена, иметь восьмигранный волнообразный контур, на которой будет располагаться восьмиконечная звезда с гладкими двусторонними лучами. Проект поправок будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект был вынесен на голосование и принят.