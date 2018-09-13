Изменена дата проведения заседания, посвященного 100-летию парламента Азербайджана

© Report

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Торжественное заседание, посвященное 100-летию азербайджанского парламента, пройдет не 20-го, а 21-го сентября.

Об этом Report заявил пресс-секретарь Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу.

По его словам, подготовительные работы касательно заседания продолжаются: "Созданы все условия для проведения мероприятия на высоком уровне. На юбилейном мероприятии будут присутствовать парламентские делегации 150-ти стран. Для участия на торжественном заседании в Баку приедут председатели парламентов 14 из этих стран, 13 стран будут представлены зампредами, а 11 - на уровне межпарламентских рабочих групп", - заявил А.Тевеккюльоглу.

Он отметил, что на мероприятии также будут участвовать делегации международных организаций около 10-ти стран.

В общей сложности на юбилейном мероприятии будут присутствовать представители около 40 стран.

А.Тевеккюльоглу отметил, что торжественное юбилейное мероприятие предусматривается провести в административном здании Милли Меджлиса.