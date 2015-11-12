Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Созданный в связи с прошедшими 1 ноября парламентскими выборами избирательный блок "Азадлыг-2015" распущен.

Как сообщает Report, это решение принято на заседании председателей политических партий, входящих в избирательный блок.

Председатели входящих в избирательный блок "Азадлыг-2015" партий, в том числе, председатель Классической партии народного фронта (КПНФ) Мирмахмуд Миралиоглу, председатель партии "Великий Азербайджан" (ПВА) Эльшад Мусаев, председатель Партии гражданства и развития (ПГР) Али Алиев, председатель партии "Азадлыг" Ахмед Орудж, председатель партии "Айдынлар" Гуламгусейн Алибейли, председатель Либерально-демократической партии Азербайджана (ЛДПА) Фуад Алиев и председатель Народной партии Азербайджана (НПА) Панах Гусейн приняли решение продолжать сотрудничество в формате одноименного блока политических партий.

Напомним, что для участия в парламентских выборах от избирательного блока "Азадлыг-2015" было зарегистрировано 20 кандидатов в депутаты. Ни один из них не смог войти в список лидеров-кандидатов.