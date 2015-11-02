Итальянский депутат: Европа нуждается в Азербайджане

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Я нигде не наблюдал столь демократические выборы, как в Азербайджане, несмотря на то, что страна недавно обрела независимость".

Как сообщает Report, об этом заявил глава наблюдателей на выборах от Италии, депутат парламента этой страны Серджио Дивино.

Он отметил высокую подготовленность к выборам.

Итальянский депутат также подверг критике решение БДИПЧ ОБСЕ не направлять свою наблюдательную миссию и попытки изолировать Азербайджан. По его словам, в глобализирующемся мире Европа нуждается в Азербайджане на фоне нынешнего международного кризиса: "Считаю, что модель светского Азербайджана должна быть примером для нас, и наше участие здесь на выборах является протестом против решения Европарламента в отношении Азербайджана".

В свою очередь, другой представитель делегации парламента Италии Фиорелло Провера отметил важность Азербайджана, в частности в области обеспечения энергоносителей.

В своем заявлении Ф.Провера также коснулся урегулирования нагорно-карабахского конфликта. По его словам, международные организации должны уделить больше внимания в первую очередь этой проблеме, а не критиковать Азербайджан в связи с правами человека: "Даже Италия несовершенна. Важно то, что Азербайджан делает шаги на пути к демократии", - отметил Ф. Провера.