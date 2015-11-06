​Истекает срок предоставления участковыми избирательными комиссиями финансовых отчетов ОИК

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Срок предоставления участковыми избирательными комиссиями окружным избирательным комиссиям (ОИК) финансовых отчетов в связи с поступлением и расходом выделенных из госбюджета на парламентские выборы 1 ноября средств истекает завтра, 7 ноября.

Как сообщает Report, согласно календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению выборов в Милли Меджлис Азербайджана V созыва, отчеты должны быть предоставлены спустя 5 дней после голосования.

Срок предоставления отчетов окружных избирательных комиссий Центризбиркому истекает 12 ноября.