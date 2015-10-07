Истек срок уточнения списков избирателей на парламентских выборах

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Истек срок уточнения окружными и участковыми избирательными комиссиями списков избирателей на парламентских выборах, утвержденных по каждому избирательному пункту.

Как сообщает Report, уточнение списка избирателей должно завершиться не позднее чем за 25 дней до дня голосования.

Также завершился срок оповещения участковыми избирательными комиссиями СМИ и избирателей относительно места и времени проведения выборов.

Процесс стартовал с момента начала выборов (с 28 августа) и должен завершиться не позднее чем за 25 дней до дня голосования.