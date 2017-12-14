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    Импортируемые для целей гражданской авиации летательные аппараты освобождаются от уплаты налогов

    В связи с этим вносится изменение в Налоговый кодекс© Report

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане импортируемые для целей гражданской авиации летательные аппараты, запчасти к ним, двигатели и силовые установки освобождаются от уплаты налогов.

    Как сообщает Report, в связи с этим вносится изменение в Налоговый кодекс.

    Так, в 164 статью кодекса (Освобождение от уплаты налогов) добавляется новый пункт 164.1.38.

    Этот пункт предусматривает освобождение от уплаты налогов импортируемых для целей гражданской авиации летательных аппаратов, запчастей к ним, двигателей и силовых установок.

    Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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